TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:07 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.
İhaleye 7 milyar 540 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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