Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi

18 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.


İhaleye 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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