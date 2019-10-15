TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:07 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.
İhaleye 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.
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