Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
Son Dakika Ekonomi TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi

2 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.


İhaleye 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.


İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 15 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te yarışmacıya portakal kabuğu yedirdi Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı İç hat uçak biletlerinde 450 TL olan tavan fiyat uygulaması başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:14:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]