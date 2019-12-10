Son Dakika › Ekonomi › TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi - Son Dakika Ekonomi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:04 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
İhaleye 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.
Son Dakika Kış lastiği takmayan 1742 araca ceza kesildi Cezayir'de eski başbakanlara, bakanlara ve iş insanlarına hapis cezası Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu