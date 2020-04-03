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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 5 milyar lira verdi
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.
İhaleye 11 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:12 Kaynak: AA
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