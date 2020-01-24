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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 500 milyon lira verdi
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 499 milyon 999 bin 999 lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 499 milyon 999 bin 999 lira verdi.
İhaleye 750 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.
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