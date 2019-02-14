Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 6 Milyar Lira Verdi
7 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.
İhaleye 11 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,06 seviyesinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:40 Kaynak: AA
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