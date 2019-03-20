Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 6 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.





İhaleye 11 milyar liralık teklif geldi.





İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı

THY, River Plate'e Sponsor oldu

THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak

Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açtı