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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi
7 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
İhaleye 9 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.
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