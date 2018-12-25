Tcmb, Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 8 Milyar Lira Verdi
26 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
İhaleye 21 milyar 360 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 26,99 seviyesinde gerçekleşti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:08 Kaynak: AA
Ibrahimovic'i Transfer Etmek İsteyen Galatasaray, Yıldız Oyuncunun İstediği Ücreti Duyunca Transferden Vazgeçti
Inter, Belçikalı Oyuncu Radja Nainggolan'ı Satma Kararı Aldı
Seçim Dönemine İlişkin Yayın İlkeleri Belirlendi
AK Parti Seçim Çalışmaları İçin 1 Ocak'ta Sahaya İnecek