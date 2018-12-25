Tcmb, Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 8 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.



İhaleye 21 milyar 360 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 26,99 seviyesinde gerçekleşti.

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