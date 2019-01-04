Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 85 Milyar Lira Verdi
7 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 84 milyar 999 milyon 999 bin 966 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 84 milyar 999 milyon 999 bin 966 lira verdi.
İhaleye 112 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:08 Kaynak: AA
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