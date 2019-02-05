Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 9 Milyar Lira Verdi
37 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.
İhaleye 13 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:17 Kaynak: AA
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