Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 9 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.



İhaleye 14 milyar 180 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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