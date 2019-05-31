TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:05 Kaynak: AA
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
İhaleye 25 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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