Son Dakika Haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

İhaleye 13 milyar 510 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:06 Kaynak: AA
Ekonomi
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