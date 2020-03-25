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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.
İhaleye 21 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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