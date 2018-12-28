Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 94 Milyar Lira Verdi
45 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 93 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 93 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.
İhaleye 123 milyar 810 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:07 Kaynak: AA
Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal: Asgari Ücret Alan Oyuncularımızla Fenerbahçe ile Aynı Puanı Topladık
Merkez Bankası Toplam Rezervleri 468 Milyon Dolar Azaldı
Gülse Birsel, Jet Sosyete Dizisiyle İlgili Kararını Açıkladı
Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu