Son Dakika Haberleri: Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 94 Milyar Lira Verdi

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 94 Milyar Lira Verdi

45 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 93 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

Tcmb Repo İhalesiyle Piyasaya Yaklaşık 94 Milyar Lira Verdi, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 93 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.


İhaleye 123 milyar 810 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:07 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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