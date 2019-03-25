Tcmb: "Rezervlerde Yaşanan Dalgalanmalar, Olağan İşlemlerden ve Dönemsel Unsurlardan...
1 saat önce
TCMB: "Rezervlerde yaşanan dalgalanmalar, olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmaktadır.
TCMB
: "Rezervlerde yaşanan dalgalanmalar, olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmaktadır. Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:46 Kaynak: AA
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