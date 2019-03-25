Son Dakika Haberleri: Tcmb: "Rezervlerde Yaşanan Dalgalanmalar, Olağan İşlemlerden ve Dönemsel Unsurlardan...

Tcmb: "Rezervlerde Yaşanan Dalgalanmalar, Olağan İşlemlerden ve Dönemsel Unsurlardan...

1 saat önce

TCMB: "Rezervlerde yaşanan dalgalanmalar, olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmaktadır.

Tcmb:
TCMB: "Rezervlerde yaşanan dalgalanmalar, olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmaktadır. Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:46 Kaynak: AA

TCMB, Ekonomi
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