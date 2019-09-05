TCMB rezervleri 101.5 milyar dolara geriledi
4 saat önce
TCMB toplam rezervleri geçen hafta 29 milyon dolar azalarak 101 milyar 505 milyon dolar oldu.
TCMB toplam rezervleri geçen hafta 29 milyon dolar azalarak 101 milyar 505 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:59
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