Son Dakika Haberleri: TCMB rezervleri 101.5 milyar dolara geriledi
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TCMB rezervleri 101.5 milyar dolara geriledi

4 saat önce

TCMB toplam rezervleri geçen hafta 29 milyon dolar azalarak 101 milyar 505 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri 101.5 milyar dolara geriledi, System.String[]

TCMB toplam rezervleri geçen hafta 29 milyon dolar azalarak 101 milyar 505 milyon dolar oldu.

TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:59 
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