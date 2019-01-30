Son Dakika Haberleri: TCMB sonrası borsa yukarı yönlü, dolar geriledi

TCMB sonrası borsa yukarı yönlü, dolar geriledi

9 dakika önce

TCMB Başkanı Çetinkaya'nın "sıkı duruş" söylemiyle dolar/TL gerilerken, BIST 100 endeksi de yukarı yönlü hareket etti.

TCMB sonrası borsa yukarı yönlü, dolar geriledi, System.String[]
TCMB Başkanı Çetinkaya'nın "sıkı duruş" söylemiyle dolar/TL gerilerken, BIST 100 endeksi de yukarı yönlü hareket etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:31 

Çetinkaya, TCMB, Ekonomi
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