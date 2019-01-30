TCMB sonrası borsa yukarı yönlü, dolar geriledi
9 dakika önce
TCMB Başkanı Çetinkaya'nın "sıkı duruş" söylemiyle dolar/TL gerilerken, BIST 100 endeksi de yukarı yönlü hareket etti.
TCMB Başkanı Çetinkaya'nın "sıkı duruş" söylemiyle dolar/TL gerilerken, BIST 100 endeksi de yukarı yönlü hareket etti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:31
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Düşürdü
Kamuda Çalışan İşçilere İlk İlave İkramiye Yarın Ödenecek
Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar
Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı