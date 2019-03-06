Son Dakika Haberleri: TCMB sonrası dolar 5.44'e tırmandı

TCMB sonrası dolar 5.44'e tırmandı

1 saat önce

Dolar/TL, MB'nin faiz kararı sonrası ilk tepkide gevşese de sonrasında 5.44'e kadar yükseldi.

TCMB sonrası dolar 5.44'e tırmandı, System.String[]
Dolar/TL, MB'nin faiz kararı sonrası ilk tepkide gevşese de sonrasında 5.44'e kadar yükseldi. Borsa da gün içi kazançlarını sildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:50 

Ekonomi
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