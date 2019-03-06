TCMB sonrası dolar 5.44'e tırmandı
1 saat önce
Dolar/TL, MB'nin faiz kararı sonrası ilk tepkide gevşese de sonrasında 5.44'e kadar yükseldi.
Dolar/TL, MB'nin faiz kararı sonrası ilk tepkide gevşese de sonrasında 5.44'e kadar yükseldi. Borsa da gün içi kazançlarını sildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:50
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