Son Dakika Haberleri: TCMB şubat ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

TCMB şubat ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

1 saat önce

TCMB, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskısının sürdüğünü bildirdi.

TCMB şubat ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı, System.String[]
TCMB, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskısının sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:10 

TCMB, Ekonomi
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