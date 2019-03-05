TCMB şubat ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı
1 saat önce
TCMB, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskısının sürdüğünü bildirdi.
TCMB
, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskısının sürdüğünü bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:10
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