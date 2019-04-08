Son Dakika Haberleri: TCMB swap piyasasında TL faizi düşürüldü

TCMB swap piyasasında TL faizi düşürüldü

2 saat önce

Cuma günü yüzde 25.50 olarak belirlenen TCMB bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faizi yüzde 24'e çekildi.

TCMB swap piyasasında TL faizi düşürüldü, System.String[]
Cuma günü yüzde 25.50 olarak belirlenen TCMB bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faizi yüzde 24'e çekildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:08 

TCMB, Ekonomi
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