TCMB swap piyasasında TL faizi düşürüldü
2 saat önce
Cuma günü yüzde 25.50 olarak belirlenen TCMB bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faizi yüzde 24'e çekildi.
Cuma günü yüzde 25.50 olarak belirlenen TCMB bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faizi yüzde 24'e çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:08
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