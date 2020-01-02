TCMB, temerrüt faiz oranını yüzde 15 olarak belirledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB, temerrüt faiz oranını yüzde 15 olarak belirledi - Son Dakika Ekonomi

TCMB, temerrüt faiz oranını yüzde 15 olarak belirledi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını da 260 lira olarak belirledi.

TCMB, temerrüt faiz oranını yüzde 15 olarak belirledi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını da 260 lira olarak belirledi.

TCMB'nin mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Ticaret Kanunu uyarınca, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 260 lira olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oran ve tutar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacaktır."

Söz konusu temerrüt faiz oranı, geçen yıl yüzde 21,25 ve asgari giderim tutarı da 245 lira düzeyinde uygulanıyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Bazı taşınmazlar kamulaştırıldı
Market poşetleri yeni yılda 30 kuruşa satılacak Yeni yılda resmi ilanların fiyat tarifesi değişti Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
15:38 Özelleştirme kapsamındaki bazı parsellerin imar planı değiştirildi - Son Dakika Ekonomi
15:36 Kayseri'den Nijer'e küp şeker ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi
15:32 Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti - Son Dakika Ekonomi
15:30 Bursa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
15:22 Balık ve yumurtada KDV indirimi gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi
13:31 Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 15:43:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TCMB, temerrüt faiz oranını yüzde 15 olarak belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]