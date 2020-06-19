TCMB: "Ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, ilgili swap...
TCMB: "Ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, ilgili swap anlaşmasını dayanak alan stratejiyle genişletebilecek.
TCMB: "Ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, ilgili swap anlaşmasını dayanak alan stratejiyle genişletebilecek."
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:11 Kaynak: AA
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