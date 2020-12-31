TCMB swap verilerini 4 Ocak'tan itibaren açıklayacak
31.12.2020 09:53
Merkez Bankası (TCMB), yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemleri ve TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin verileri 4 Ocak'tan itibaren açıklayacağını duyurdu.
Merkez Bankası (TCMB), yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemleri ve TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin verileri 4 Ocak'tan itibaren açıklayacağını duyurdu.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlanacaktır" denildi.
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