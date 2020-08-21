TCMB-"TR Karekod" ile daha az nakit hedefi desteklenecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "TR Karekod" ile daha az nakit kullanımı hedefinin desteklenmesinin amaçlandığını açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ülkemiz ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını oluşturmuştur" denildi ve eklendi:

"'TR Karekod' olarak isimlendirilen ulusal karekod ilke ve kuralları ile ülkemizde perakende ödemelerde karekod kullanımının artması, ödemelerin daha kolay, verimli ve güvenli bir şekilde başlatılması ve nihayetinde daha az nakit kullanımı hedefinin desteklenmesi amaçlanıyor. "Bu kapsamda, ödemeler ekosistemi içerisinde yer alan aktörler arasında ortak bir dil kullanarak birlikte çalışabilirliği sağlamak, yenilikçi girişimleri desteklemek ve ödemelerde karekod kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sunmak amaçlarıyla ödemeler alanı için standart bir karekod yapısı ve kurallar oluşturulmuştur."Yapılan çalışmanın, 2020 yılı içinde dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile birlikte önemi giderek artan ödemelerde temasın azaltılması ve elektronik ödeme yöntemlerinin benimsenmesi konularının da destekleyeceğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu çerçevede yapılan çalışmalar kapsamında hazırlanan 'Ödeme Hizmetlerinde TR Karekod'un Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik' ile eki 'TR Karekod İlke ve Kuralları' dokümanları 21/8/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir."