TCMB-TÜFE bazlı REK Ekim'de 60.66 en düşük düzeye indi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin, ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ekim ayında 60.66 ile en düşük düzeye indi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre REK, Eylül 2018'de 62.51 ile ve bu yılın Ağustos ayında 62.31 önceki tarihi düşük düzeylerine gerilemişti.

Yurt içi üretici fiyatları endeksi (Y-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de, Ekim'de 70.55 ile, Eylül 2018'deki 70.03'lük tarihi düşük düzeyden sonra en düşük düzeye geriledi.TCMB tarafından hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksleri, Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. (Grafik)