TCMB: Tütün ürünlerindeki fiyat ayarlamalarının enflasyona etkisi olacak
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının, ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının, ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:09
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