Son Dakika Haberleri: TCMB: Tütün ürünlerindeki fiyat ayarlamalarının enflasyona etkisi olacak
Son Dakika Ekonomi Haber

TCMB: Tütün ürünlerindeki fiyat ayarlamalarının enflasyona etkisi olacak

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının, ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı kaydedildi.

TCMB: Tütün ürünlerindeki fiyat ayarlamalarının enflasyona etkisi olacak, System.String[]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının, ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağı kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 6 Ağustos 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
5 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı YKS tercih sonuçları açıklandı Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:53:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TCMB: Tütün ürünlerindeki fiyat ayarlamalarının enflasyona etkisi olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]