Tcmb: "Ülkemiz Ekonomisine İlişkin Makro Göstergeler, Koordineli Politika Adımlarının Etkisiyle...
1 saat önce
TCMB: "Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler, koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir.
TCMB
: "Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler, koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:45 Kaynak: AA
Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek
15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor
Güzel Oyuncu Ceyda Düvenci, Hastaneye Kaldırıldı!
Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti