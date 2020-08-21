TCMB-Uluslararası yatırım açığı 2.0 milyar dolar azaldı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı, 2019 yıl sonundaki 343.5 milyar dolardan 2.0 milyar dolar düşüşle, Haziran sonunda 341.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Haziran sonunda Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10.3 azalışla 227.3 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 4.7 azalışla 568.9 milyar dolara indi.

Bu dönemde;rezerv varlıklar yüzde 18.3 azalışla 86.3 milyar dolara,diğer yatırımlar yüzde 7.7 azalışla 87.7 milyar dolara geriledi.Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 0.7 artışla 47.8 milyar dolara çıktı.Bu dönemde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 1.6 artışla 162.6 milyar dolara yükseldi.