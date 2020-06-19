TCMB-Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 324.4 milyar dolar

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonunda, 2019 yıl sonunda 345 dolar olan açık, Nisan sonunda 324.4 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10.9 azalışla 225.8 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 8.1 azalışla 550.2 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde rezerv varlıklar yüzde 18.3 azalışla 86.3 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9.0 azalışla 86.5 milyar dolara, bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5.1 azalışla 45.1 milyar dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 9.5 azalışla 145 milyar dolara indi.

Aynı dönemde portföy yatırımları yüzde 14.8 azalışla 115.7 milyar dolara geriledi. Buna göre, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 32 azalışla 22.2 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 45.6 azalışla 8.4 milyar dolara inerken, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1.4 artışla 49.9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 4.2 azalarak 289.5 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 7.5 azalarak 32.2 milyar dolara gerilerken, lira mevduatı yüzde 4.5 artarak 14.2 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3.0 azalarak 65.2 milyar dolara inerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2.9 azalarak 95.4 milyar dolara geriledi.