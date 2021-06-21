TCMB-Uluslararası yatırım pozisyonu açığı 343.5 milyar dolar

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2020 sonundaki 413.1 milyar dolardan, Nisan sonunda 343.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre bu dönemde, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, yüzde 4.4 artışla 249.9 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde 9.1 azalışla 593.5 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, rezerv varlıklar yüzde 5.7 azalışla 88 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar yüzde 15.5 artışla 106.4 milyar dolara yükseldi.Diğer yatırımlarda, döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatlar yüzde 25.9 artışla 52.8 milyar dolara çıktı.Buna karşılık, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 26.8 azalarak 161.4 milyar dolara geriledi.