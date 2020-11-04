TCMB-Üretici fiyatları artışında döviz ve emtia belirleyici oldu

Merkez Bankası (TCMB) raporunda, üretici fiyatlarındaki artışta döviz kuru ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları Ekim'de yüzde 3.55 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 18.20 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın "Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, "Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta döviz kuru ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olduğu değerlendirilmektedir. Petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde belirgin ölçüde yükselmiştir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon ara malı grubunda daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda yükselmiştir. "Aylık bazda ara malları grubu fiyat artışında demir-çelik, plastik ürünler, kağıt ürünleri ve tekstil öne çıkarken, sermaye malı fiyatlarındaki yükselişte motorlu kara taşıtları ile parça-aksesuarları, metal yapı ürünleri ve makineler etkili olmuştur."Dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya öncülüğünde artarken, dayanıksız tüketim mallarındaki yükselişte katı-sıvı yağlar ve et ürünleri belirleyici olmuştur. "Enerji grubu fiyatlarındaki artışta rafine edilmiş petrol ürünleri ile elektrik üretimi ve dağıtımı fiyatları öne çıkmıştır. "Bu gelişmelerle, tüketici sfiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etmiştir." (Grafik)