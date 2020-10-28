TCMB/Uysal: Enflasyonda iyileşme dolarizasyonu zayıflatacak - Son Dakika

TCMB/Uysal: Enflasyonda iyileşme dolarizasyonu zayıflatacak

28.10.2020 12:33
TCMB/Uysal: Enflasyonda iyileşme dolarizasyonu zayıflatacak, System.String[]

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, enflasyon görünümünde sağlanacak iyileşmenin, hanehalkı portföy tercihlerinde dolarizasyon eğilimini zayıflatacağını vurguladı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, enflasyon görünümünde sağlanacak iyileşmenin, hanehalkı portföy tercihlerinde dolarizasyon eğilimini zayıflatacağını vurguladı.

Uysal, yılın dördüncü enflasyon raporunun sunumundaki konuşmasında, Ağustos ayı başından itibaren salgın dönemine özgü politikalarda koordineli normalleşme adımlarının atılmaya başlandığına işaret ederek, para politikası ve likidite yönetimi uygulamalarıyla, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde 500 baz puanın üzerinde artış gerçekleştirdikklerini vurguladı ve ekledi:

"Bu artış, kredi faizlerine güçlü bir şekilde yansıdı ve finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlandı. Sıkılaşma adımlarının neticesinde, kredilerin önemli ölçüde yavaşladığı, ithalat talebinde de dengelenmenin başladığı görülüyor."Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesis edilmesinin, büyümenin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi için kritik önem arz ettiğini vurgulayan Uysal, şöyle dedi: "Bu durum, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. "Para ve likidite politikalarında devam eden sıkılaşmanın etkisiyle enflasyonun 2021 yılının ilk çeyreğini takiben düşüş eğilimine gireceğini öngörüyoruz. "Reel politika faizinin pozitif düzeylere çekilmesiyle enflasyon görünümünde sağlanacak iyileşmenin, hanehalkı portföy tercihlerinde dolarizasyon eğilimini zayıflatacağını değerlendiriyoruz. "Önümüzdeki dönemde enflasyon odağıyla politika eşgüdümünün güçlendirilmesinin makro dengelerdeki iyileşmeye ve dezenflasyon sürecine katkı yapmasını bekliyoruz."


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB/Uysal: Enflasyonda iyileşme dolarizasyonu zayıflatacak - Son Dakika Ekonomi

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