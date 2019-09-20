TCMB: Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade...
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TCMB: Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:30 Kaynak: AA
TCMB: Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildi.
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