Son Dakika Haberleri: TCMB: Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade...
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TCMB: Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade...

6 dakika önce

TCMB: Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildi.

TCMB: Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade..., System.String[]

TCMB: Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildi.

TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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