TCMB yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TCMB yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdi - Son Dakika Ekonomi

TCMB yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarında değişikliğe gitti.

TCMB yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarını değiştirdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarında değişikliğe gitti.

TCMB'den yapılan açıklamada, yabancı para zorunlu karşılık uygulaması ve oranlarının değiştirildiği bildirildi.

Finansal istikrarı ve reel kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasını desteklemek amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk lirası reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankaların bu artıştan etkilenmemesini teminen söz konusu oranların bu bankalar için 200 baz puan daha düşük uygulanmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,9 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

Açıklamada, söz konusu değişikliklerin, tesisi 10 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olan 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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