TCMB-Yabancıların portföyündeki hisseler azaldı, DİBS arttı - Son Dakika

TCMB-Yabancıların portföyündeki hisseler azaldı, DİBS arttı

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların, portföyündeki hisse senetleri azaldı, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) arttı.

TCMB-Yabancıların portföyündeki hisseler azaldı, DİBS arttı, System.String[]

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların, portföyündeki hisse senetleri azaldı, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) arttı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 5 Haziran'da biten haftada, bir önceki haftaya göre yurt dışında yerleşiklerin, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış hisse senedi portföyü 15.6 milyon dolar azalırken, DİBS portföyü 119.2 milyon olar yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin repo portföyü 20.1 milyon dolar azalırken, şirket borçlanma senetleri portföyü 3.4 milyon dolar arttı.Böylece, 5 Haziran'da biten haftada yurt dışında yerleşiklerin portföyündeki hisse senedi stoku 23 milyar 857.6 milyon dolar, DİBS stoku 7 milyar 849.7 milyon dolar oldu. Bu dönemde yurt dışında yerleşiklerin repo stoku 139.1 milyon dolar, şirket borçlanma senetleri stoku da 363.8 milyon dolar olarak belirlendi.


Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TCMB-Yabancıların portföyündeki hisseler azaldı, DİBS arttı - Son Dakika Ekonomi

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