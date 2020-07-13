TCMB-Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10.22'ye yükseldi

Merkez Bankası ( TCMB ) beklenti anketi verilerine göre, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de değişmeyerek yüzde 8.38 düzeyinde kaldı.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 9.54 düzeyinden yüzde 10.22'ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 9.03'ten, yüzde 9.33'e yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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