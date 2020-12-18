TCMB-Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18'e yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi istatistikleri verilerine göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 12.47 düzeyinden, yüzde 14.18 düzeyine yükseldi.

Buna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.77'den, bu anket döneminde yüzde 10.84'e ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde yüzde 9.20'den yüzde 9.24'e yükseldi.

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi ise önceki anket dönemindeki 7.89 liradan, 7.77 liraya, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de bir önceki anket dönemindeki 8.41 liradan, bu anket döneminde 8.37 liraya geriledi.Ekonomik büyüme (gayri safi yurt içi hasıla - GSYH) 2020 yılı beklentisi, önceki anket dönemindeki "yüzde 0.6 küçülme"den, bu dönemde yüzde 0.5 büyümeye yükseldi.GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi aynı dönemlerde yüzde 4.0 düzeyinden yüzde 3.8' geriledi.TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket dönemindekiyüzde 14.74'ten yüzde 16.07'ye yükseldi.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14.49 ve yüzde 16.18 olarak gerçekleşti. (Grafik)