TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Dr. Tamer Saka - Son Dakika
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TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Dr. Tamer Saka

7 saat önce

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz 2019'dan bu yana görev yapan Dr. Tamer Saka, 62. TÇMB genel kurulunda yeniden başkan seçildi.

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Dr. Tamer Saka, System.String[]

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz 2019'dan bu yana görev yapan Dr. Tamer Saka, 62. TÇMB genel kurulunda yeniden başkan seçildi.

Genel Kurulda değerlendirmede bulunan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye'nin çimento üretimde Avrupa lideri ve dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olduğunu belirtti ve ekledi:

"2019 yılında klinker ve çimento toplam ihracatı yüzde 68 artışla 23 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Sektörün toplam ihracat değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 44 artışla 877 milyon dolar olmuştur. 100'ün üzerinde ülkeye gerçekleştirilen ihracatta en önemli pazarlarımız; ABD, İsrail, Gana ve Fildişi Sahili'dir. Ocak 2020'de çimento ihracatı yüzde 81 artarak 1.1 milyon ton, klinker ihracatı ise yüzde 29 artarak 1.3 milyon ton oldu. Sektörümüzün bu yıl iç satışlarda geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 2.0, ihracatta ise yüzde 15 büyümesini öngörmekteyiz."

Genel kurulun ardından oluşan Yönetim Kurulu ile sinerji ve iş birliği içinde ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerine inandığını ifade eden Saka'nın Başkanı olduğu TÇMB Yönetim Kurulu'nda, Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Başkan Yardımcıları da Nihat Özdemir, Ali Pastonoğlu, Gökhan Bozkurt ve Fatih Yücelik oldu.


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:02 Kaynak: DHA
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