Tcmb Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
TCMB'nin "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
27 Aralık
2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:07 Kaynak: AA
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