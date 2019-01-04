Son Dakika Haberleri: TCMB: Zayıf talep enflasyonda etkili oldu

TCMB: Zayıf talep enflasyonda etkili oldu

48 dakika önce

TCMB: Aralık ayı enflasyonu üzerinde, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının etkisi de hissedilmiştir.

TCMB: Zayıf talep enflasyonda etkili oldu, System.String[]
TCMB: Aralık ayı enflasyonu üzerinde, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının etkisi de hissedilmiştir.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:10 

Ekonomi
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