TCMB: Zayıf talep enflasyonda etkili oldu
48 dakika önce
TCMB: Aralık ayı enflasyonu üzerinde, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının etkisi de hissedilmiştir.
TCMB
: Aralık
ayı enflasyonu üzerinde, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep koşullarının etkisi de hissedilmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:10
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