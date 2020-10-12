TCMB ZK faizlerini lirada artırdı, dövizde komisyonu düşürdü

Merkez Bankası (TCMB) lira cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faizleri 200 baz puan artırırken, döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarıya düşürdü.

TCMB'nin internet sitesinin ilgili sayfalarında yaptığı güncelleme ile duyurduğu değişikliklere göre TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizler 16 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi.

Döviz cinsinden zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan bölümne uygulanan komisyon oranları 16 Ekim'den geçerli olmak üzeredolar için yüzde 0.025'ten yüzde 0.0125'e, dolar dışındaki dövizler için yüzde 0.0025'ten yüzde 0.00125'e indirildi.