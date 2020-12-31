TCSG 86 Komutanlığı denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

TCSG 86 Komutanlığı denetimlerini sürdürüyor.

TCSG 86 Komutanlığınca 30 Aralık 2020 tarihi saat 10: 00 ile 23: 59 arasında "Kolluk birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde suç ve suçlu ile mücadelesindeki kararlılığını her alanda hissettirerek görünür olunması amacıyla huzur uygulaması görevi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik 86 kontrol botu ve kara aracıyla yapılan huzur uygulamasında TCSG-86 Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan liman, balıkçı barınakları, sahil ve plajlarda kontrol/denetimler yapıldı.

Gerçekleştirilen kontrol/denetimler sonucunda 116 vatandaşa Kihbi (Uyap) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde aranma kaydı olan herhangi bir şahsa rastlanılmadı.

Huzur uygulaması sonucunda 10 adet özel tekne ve 8 adet balık avlama teknesi kontrol edildi. Yapılan kontrol/denetimler neticesinde bir balık avlama teknesine "Gemilerin Teknik Yönetmeliği" madde 5/3/e'ye muhalefet ederek "Denize Elverişlilik Belgesi"nin yıllık sörvey süresinin geçmesinden dolayı "Seferden Alıkoyma" tutanağı düzenlenerek Zonguldak Liman Başkanlığı'na sevk yapıldı. - ZONGULDAK