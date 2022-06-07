TCSG 96 İnebolu Bot Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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TCSG 96 İnebolu Bot Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

07.06.2022 12:24
TCSG 96 İnebolu Bot Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

Kastamonu'da TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince 8 okulda 728 öğrenciye meslek tanıtımı yapıldı.

Kastamonu'da TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince 8 okulda 728 öğrenciye meslek tanıtımı yapıldı.

Abana, Çatalzeytin, Cide ve İnebolu ilçelerinde 8 okulda geleceğin denizcileriyle bir araya gelen ekipler, kariyer günleri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığının teşkilat yapısını anlatarak, hava, kara ve deniz araçlarını öğrencilere tanıttı.

Ekipler, TCSG 96 İnebolu Bot Komutanlığının sorumluluk sahasındaki faaliyetleri hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.

Gelecekteki kariyerini sahil güvenlik teşkilatında planlayan öğrencilerin sorularını yanıtlayan ekipler, personel alım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCSG 96 İnebolu Bot Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

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