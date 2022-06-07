Abana , Çatalzeytin , Cide ve İnebolu ilçelerinde 8 okulda geleceğin denizcileriyle bir araya gelen ekipler, kariyer günleri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığının teşkilat yapısını anlatarak, hava, kara ve deniz araçlarını öğrencilere tanıttı.

Kanyon üzerindeki cam terası ile tanınan ilçeyi 300 bin kişi ziyaret edecek

Kaynak: AA

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TCSG 96 İnebolu Bot Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.