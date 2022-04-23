TCSG Umut Gemisi, İzmir'de çocuklar için demir aldı - Son Dakika
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TCSG Umut Gemisi, İzmir'de çocuklar için demir aldı

23.04.2022 18:58
TCSG Umut Gemisi, İzmir'de çocuklar için demir aldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alsancak Limanı'nda ziyarete açılan TCSG Umut Gemisi, öğrencilerle İzmir Körfezi'nde seyir gerçekleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alsancak Limanı'nda ziyarete açılan TCSG Umut Gemisi, öğrencilerle İzmir Körfezi'nde seyir gerçekleştirdi.

Alsancak Limanı'ndaki TCSG Umut Gemisi'ni sabah saatlerinden itibaren ziyaret eden çocuklar ve ailelerine gemi hakkında bilgi verildi.

Çocuklar gemideki cihazları inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretlerin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel'le minik misafirleri ve ailelerin bulunduğu gemi İzmir Körfezi'nde bir tur attı.

Bu sırada Sahil Güvenlik ekipleri tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği denize düşen birini kurtaran Sahil Güvenlik helikopteri gemiye iniş yaptı ve kazazedeyi gemi personeline teslim etti.

Geziye katılan Elif Ecrin Nar, yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ı kendilerine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyduğunu, böyle bir günde bu imkanı sağlayanlara da teşekkür etti.

Asya Geçit de ilk defa böyle bir gemiye bindiğini belirterek "Heyecanlandım. İzmir Valimizi dün de görmüştüm, bugün de gördüm. Herkese teşekkür ederim." dedi.

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Alsancak Limanı, 23 Nisan, İzmir, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TCSG Umut Gemisi, İzmir'de çocuklar için demir aldı - Son Dakika


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