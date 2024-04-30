TD Cowen, Consensys İle SEC Arasındaki Dava Hakkında Açıklama Yaptı

Kripto

Ethereum geliştiricisi Consensys, Ether'in (ETH) menkul kıymet olmadığını kanıtlamak için SEC'e meydan okuyor. Yatırım bankası TD Cowen, bu hukuki sürecin yıllar süreceğini ve Ethereum tabanlı ETF'lerin onayının gecikeceğini öngörüyor.

Ether Davası Kripto Geleceğini Şekillendiriyor

Geçtiğimiz hafta Ethereum geliştiricisi Consensys, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) karşı, Ether'in bir menkul kıymet olarak kabul edilmemesi gerektiğini savunarak dava açtı. Yatırım bankası TD Cowen ise bu yasal sürecin uzun yıllar sürebileceğini ve bu nedenle Ethereum tabanlı borsa yatırım fonlarının (ETF) 2025 yılından önce onaylanmasının zor olduğunu düşündüğünü belirtti.

TD Cowen Washington Araştırma Grubu'nun kısa bir süre önce yayımladığı raporda, "Bu davanın yıllarca süreceğine ve SEC'in bu süreçte Ethereum ETF'lerini onaylamayacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca, SEC Başkanı Gary Gensler'in, ETH'nin menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğuna dair nihai kararı mahkemenin vermesini beklediği belirtildi. Banka, "Gensler, Kongre'nin kripto piyasalarıyla ilgili mevzuatı çıkarmasını beklerken, mahkemelerin kripto paraların yasal çerçevesini belirlemesini istiyor." dedi.

Consensys'nin SEC'e açtığı dava, düzenleyici kurumun şirkete karşı yaptırım davası açmayı planladığına dair resmi bir bildirim aldıktan sonra başlatıldı. Consensys, Ethereum'un menkul kıymet niteliklerini taşımadığını ve SEC'in geçmişte ETH'yi bir menkul kıymet olarak görmeyi reddettiğini belirtti.

TD Cowen, bu davanın, SEC tarafından daha önce Ethereum'un menkul kıymet olmadığı yönünde yapılan açıklamalarla çelişen belirsizlikleri gidermeye yardımcı olacağını düşündüğü için olumlu bir adım olarak görüyor. Raporda, banka davanın "aylar yerine yıllar" süreceğini ve hızlı bir çözüm garantisi olmadığını vurguladı.

TD Cowen raporunda ayrıca, "Bir mahkemenin, önceki endüstri tartışmaları göz önüne alındığında kripto denetimini engellemek istemeyeceğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi. Son olarak Consensys'in davanın görüleceği Teksas'ın Kuzey Bölgesi mahkemesini seçmesi, bu mahkemenin hızlı sonuçlar üretmediği ve önceki davalarda da benzer durumların yaşandığı için kesin bir çözüm sunmuyor.