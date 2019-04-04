TDB Kalibrasyon Automechanika Fuarı'na Katıldı
29 dakika önce
Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint ortaklığıyla kurulan TDB Kalibrasyon teknolojik ölçüm cihazları, uzman çalışanları ve otomotiv sektörüne özel sunduğu çözümleriyle Automechanika Otomotiv Endüstrisi Fuarı'nda yerini aldı
4- 7 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Automechanika Otomotiv Endüstrisi Fuarı'nda, TDB Kalibrasyon, kalibrasyon, periyodik kontrol, bakım-onarım, endüstriyel ürün geliştirme ve tedarik süreçleri alanındaki hizmetlerini sektör üreticileri ve otomotiv servis şirketleri ile buluşturdu. TDB uzmanları fuar boyunca sundukları çözümler ve hizmetler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Türkiye'nin ilk mobil kalibrasyon laboratuvarı
TDB Kalibrasyonun ülkemizdeki birçok sektörde yüzlerce müşterisine çözümler sunduğunu belirten TDB Kalibrasyon Genel Müdür Yardımcısı Bülent Önder, "Automechanika Fuarı'nda otomotiv sektöründeki müşterilerimiz ile birlikte olmaktan ve potansiyel müşterilerimize kurumumuzu tanıtmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. TDB'nin gücünü, uluslararası ortaklık yapısı ve kurumsal yapısından aldığını söyleyen Önder, "Ülkemizde ilk mobil kalibrasyon laboratuvarlarını kurduğumuz için gururluyuz. Şu anda bu mobil laboratuvarlarımız ile Tüm Türkiye'de kalibrasyon hizmetimizi anında müşterilerimize sağlıyoruz" diye konuştu. Bülent Önder, TDB Kalibrasyon'un TÜRKAK tarafından da akredite edildiğini, mobil kalibrasyon laboratuvarları ile müşterilerine yerinde hizmet sağlayarak zaman kaybını azalttığını ve online sertifika hizmeti ile de teslim süresini minimuma indirdiğini söyledi.
Doğuş Grubu, TÜV SÜD, Bridgepoint ortaklığıyla 2016 yılında kurulan TDB Kalibrasyon, Türkiye'nin araç muayene alanında yetkili tek kuruluşu olan TÜVTÜRK'ün kalibrasyon alanında ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:32 Kaynak: Bültenler
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