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TDBB Başkanı Altay: "Kültür ve medeniyetimize sahip çıkmak için çalışıyoruz" - Son Dakika

TDBB Başkanı Altay: "Kültür ve medeniyetimize sahip çıkmak için çalışıyoruz"

30.07.2021 17:32
TDBB Başkanı Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın başkanlığını yürüttüğü 30 ülkeden bin 183 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) yönetim kurulu toplantısı Konya'da gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın başkanlığını yürüttüğü 30 ülkeden bin 183 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) yönetim kurulu toplantısı Konya'da gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki toplantıda TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 10 bin yıldır şehir hayatını sürdürmeyi başarabilmiş dünyadaki ender yerleşim alanlarından birisi olduğunu belirtti. Türk Dünya Belediyeler Birliği'nin 30 farklı ülkeden belediyeyi içinde barındıran Türkiye'nin tek uluslararası birliği olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, "Başkanlığını yürütmekten de büyük onur duyuyorum. Bugüne kadar hizmet eden herkese de teşekkür ediyorum. TDBB olarak pandemi sonrasındaki ilk yurt dışı ziyaretimizi Bosna Hersek'e gerçekleştirdik. Oradaki kardeşlerimizle koordinasyon toplantısı düzenleyerek mülteci konusu başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunduk. TDBB olarak kardeş Bosna Hersek'in yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret ettik. Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz için adada eşit hak ve adalet anlayışının hakim kılınması için gerekli desteği göstererek sürdürülebilir bir gelecek temennimizi dile getirdik. Konya Büyükşehir olarak KKTC'de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Kapalı Maraş ilk defa açıldığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi oradaki düzenlemelerde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Son ziyaretimizde de Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte Kıbrıs'taki yaz kurslarına kaydolan 5 bin çocuğumuza bisiklet hediye ettik" dedi.

"Azerbaycan ile kardeşliğimiz her daim sürecek"

TDBB olarak Azerbaycan'ın Karabağ zaferini yeniden kutlayan Başkan Altay, "Azerbaycan ile kardeşliğimiz her daim devam edecek. Bu dönemde Ermeni kışkırtmaları olsa da ortada çok büyük bir zafer var. Son yıllarda kazanılmış en büyük zaferlerden birini Azeri kardeşlerimiz cephede savaşarak kazandı. Birlik ve beraberliğimize destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Pandemiyle mücadelede aşı konusunun önemini bir kez daha vurgulayan Başkan Altay, "Pandeminin etkisi azaldı, normalleşmeye geçtik ama 20 milyonun üzerinde insanımız henüz aşı olmadı. Onun için buradan TDBB olarak hem Türkiye'de hem gönül coğrafyamızda insanların aşı konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Milli aşımızda da sona geldik. İnşallah gönül coğrafyamızdaki ülkelerin aşıya erişimi konusunda da Türkiye önemli bir çalışma yürütecek" ifadelerini kullandı.

TDBB olarak bugüne kadar çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Altay şunları kaydetti:

"Özellikle kültür ve medeniyetimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimiz artırmak, belediyecilik tecrübesini artırmak konularında çok önemli faaliyetler yürütüldü ama pandemi sürecinde yeni bir dünya oluşuyor. Bundan sonra inşallah hep birlikte şehirlerimizin ve ülkelerin gelişmesi için çaba sarf edeceğiz."

Türk Dünyası Belediyeleri 150 bin fidan bağışlayacak

Türkiye'de çok büyük bir yangın felaketi yaşandığını, Manavgat'ta, Marmaris'te, Bodrum'da ve başka şehirlerde çıkan yangınlarla ciddi mücadele verildiğine değinen Başkan Altay, "Buralarda yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Belediyelerimiz, şu anda orada yoğun bir söndürme çalışması yürütüyor. İnşallah biz de TDBB Yönetim Kurulu olarak yanan ormanların yeniden ihyası konusunda bir inisiyatif alacağız. Türk Dünyası belediyeleri olarak ormanların yeniden canlanması için 150 bin fidan bağışlayarak yangın bölgesinde bir hatıra ormanı oluşturacağız inşallah. Tabii çeşitli terör söylentileri ve bağlantıları konuşuluyor, buradan bunu da kınıyoruz. Hangi canlıya zarar verilirse verilsin bu insafsızlıktır. Çevre diye her gün sosyal medyada gündem edenlerin bu konuda sessiz olmalarının da buradan altını çiziyoruz. Türkiye'yi Gezi olaylarında kaosa sürüklemek isteyenlerin, o gün sosyal medyada dünyayı neredeyse yerinden oynatanların bugün burada en ufak bir şey yazıp çizmiyor olmaları da ilginçtir. Ama terörün her türlüsüyle Türkiye Cumhuriyeti mücadele edecek ve başarılı olacaktır. Orada görev alan tüm itfaiye ekibimize, polisimize, askerimize sağlık çalışanlarımıza da başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

"Türkiye büyük devlettir"

Toplantıda söz alan Azerbaycan Nerimanov Belediye Başkanı Tamraz Taghiyev, "Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde saygıyla eğiliyorum. 30 yıldır içimizde yara olan Karabağ'ı siz kardeşlerimizle birlikte kurtardık. O yarayı kesip attık. 44 günlük muharebede Türkiye'nin dünyada büyük ses getiren silahlı insansız hava aracı Bayraktar bütün dünyayı darmadağın etti. Biz tam galip geldik. Türkiye büyük devlettir. Türkiye, Karabağ muharebesinde dünyaya gösterdi ki yenilmez. Türkiye gibi gardaşımız olduğu için mutluyuz" diye konuştu.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, "Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kapalı Maraş açılımında gösterdiği katkı nedeniyle teşekkür ederiz. TDBB'nin kuruluşundan beri görev almam sebebiyle bu birliğin önemini çok iyi biliyorum. ve bu birliğin Türk dünyasına katkı, destek ve iş birliği getirmesi ve devamlılığını sağlaması da en büyük arzumuzdur" dedi.

"Bu coğrafyalarda hizmet edebilmek çok kıymetli"

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları kapsamında Konya'da bulunan ve toplantıya katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Benim için bu coğrafyalarda hizmet edebilmek çok kıymetli. Belediyecilikte özellikle savaş sonrası ya da yeni kurulan şehirlerde belediyecilik çok kıymetli. Çok doğru bir yerdesiniz. Konya deneyimi başta olmak üzere Türkiye bu anlamda çok tecrübesi olan bir ülke. Özellikle Cumhurbaşkanımızla birlikte AK Parti belediyeciliği ortaya çıktı ve arkadaşlarımızın ciddi tecrübeleri var. O konuda TDBB kimliğiyle bütün belediyelerimiz hep birlikte bu coğrafyalarda hizmet alışverişinde bulunalım" ifadelerini kullandı.

"TDBB çok önemli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da şunları söyledi:

"TDDB bizim için bir gurur tablosu, onur tablosu. Sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda bize dayatılan hiçbir algıyı, yanlışı kabul etmediğimizin; tam tersine doğru işlerimizi dünyaya iyi bir şekilde gösterebileceğimizin farkındayız. TDBB o yüzden çok önemli. Başkalarının bize anlattıklarını değil, birbirimizi yüz yüze dinleyerek, temas ederek neler yaptığımızı anlatmamız ve paylaşmamız bu açıdan çok kıymetli."

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak'ın birliğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunduğu toplantıda yönetim kurulu üyesi belediye başkanları da görüşlerini ifade ettiler. - KONYA

TDBB Başkanı Altay: Kültür ve medeniyetimize sahip çıkmak için çalışıyoruz
TDBB Başkanı Altay: Kültür ve medeniyetimize sahip çıkmak için çalışıyoruz
TDBB Başkanı Altay: Kültür ve medeniyetimize sahip çıkmak için çalışıyoruz

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TDBB Başkanı Altay: 'Kültür ve medeniyetimize sahip çıkmak için çalışıyoruz' - Son Dakika


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